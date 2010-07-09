Фільм Лозниці переміг на фестивалі молодого європейського кіно

Гран-прі Першого Міжнародного фестивалю молодого європейського кіно VOICES, який відбувається у Вологді (Росія) з 4 по 9 липня, отримав фільм Сергія Лозниці Щастя моє.

Всього в конкурсі брали участь десять стрічок.

Міжнародне журі фестивалю очолив російський режисер Сергій Бодров. До суддівської колегії також увійшли польський режисер Кшиштоф Зануссі, французький комік Клод Брассері, директор Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі, російські актори Олексій Гуськов та Дарія Мороз.

Фестиваль VOICES проводиться за підтримки уряду Вологодської області та адміністрації міста Вологда і в рамках святкування Року Франції в Росії та Року Росії у Франції.

Володарю гран-прі фестивалю VOICES вручається сума в 30 тисяч євро.

Приз за кращу режисуру присуджений польському режисеру Борису Ланкошу за стрічку Реверс (Rewers). А Агаті Бузек, що зіграла в цьому фільмі, присуджений приз за кращу акторську роботу.

Кращим сценарієм визнана робота Восьма країна чудес (8th Wonderland; режисери Ніколя Альберні і Жан Маш, Франція).

Спецприз журі за кращий акторський ансамбль було вирішено присудити французькій стрічці Нам би тільки день простояти (Qu`un seul tienne et les autres suivront), яку зняла режисер Леа Фенер.

Приз глядацьких симпатій дістався фільму Вище голову (Alza la testa) італійця Алессандро Анджеліни.

Росію представляв фільм Анни Фенченко Без вісті зниклий.

Нагадаємо, раніше фільм українського режисера Сергія Лозниці Щастя моє був серед 19-ти претендентів на Золоту пальмову гілку. Не отримавши ніяких нагород, він став дебютом України в основному конкурсі цього престижного кінофестивалю.

У червні український фільм Щастя моє Сергія Лозниці завоював дві премії російського кінофестивалю Кінотавр: приз за режисуру і головний приз Гільдії кінознавців і кінокритиків Росії.