Lady Gaga роздратувала фанатів Леннона грою на піаніно (фото)

Американська співачка Lady Gaga викликала невдоволення фанатів Джона Леннона, зігравши на піаніно, що колись належало музикантові.

Перебуваючи в гостях у вдови Леннона Йоко Оно, Lady Gaga скористалася білим піаніно, який Леннон колись подарував Оно на день народження.

Син Йоко і Джона Шон Леннон сфотографував співачку за інструментом і виклав знімок у своєму блозі на Twitter.

Фотографія обурила деяких користувачів Twitter. Зокрема, блогери заявляли, що розчаровані, і запитували, як взагалі Шон Леннон погодився підпустити Lady Gaga до піаніно Джона, повідомляє New York Post.

"Піаніно для того й існують, щоб на них грали. Чого ви всі так завелися? Нам що, треба було замкнути інструмент у якій-небудь пильній кімнаті?" - написав Шон Леннон у відповідь на коментарі.

При цьому фотографію, що спровокували блогерів, він все ж таки прибрав.

Нагадаємо, що в червні в український прокат вийшов фільм Стати Джоном Ленноном - байопік про культового британського музиканта від культової британської художниці Сем Тейлор Вуд.



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