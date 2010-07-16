Цього року 1150-річчя Хрещення Русі князем Оскольдом

У Києві сьогодні відбулася презентація книги "Князь Оскольд і христианізація Русі" з нагоди 1150-річчя Хрещення Русі київським князем Оскольдом.



Презентація книги відбулася сьогодні на прес-конференції в УНІАН.



"Якраз сьогодні, 15 липня, виповнюється 1150 років від часу походу на Константинополь у 860 році київського князя Оскольда та прийняття ним після цього християнства. З нагоди цього ювілею з благословення Предстоятеля Української православної церкви Митрополита ВОЛОДИМИРА видавництвом "Дух і літера" видано книгу Сергія ШУМИЛА "Князь Оскольд і християнізація Русі", - сказав настоятель Церкви Святого Апостола Андрія Первозванного біля Оскольдовій могили, протоієрей Володимир САВЕЛЬЄВ.



За його словами, цей похід київського князя Оскольда і наступне прийняття ним християнської віри та мученицька смерть від язичників заклали підґрунтя для розповсюдження на Русі християнства. "Якби не було Оскольдового хрещення, то не було б на Русі і Хрещення Володимира", - зазначив священник.



У свою чергу, директор видавництва "Дух і літера" Костянтин СІГОВ вважає за необхідне відновити значення Хрещення Оскольда. "Ця книга отримала церковну рекомендацію рецензійної комісії, що означає, що книга буде поширена у церквах, а також у книгарнях та в бібліотеках у різних регіонах", - сказав він.



"Оскольдово Хрещення відзначалося до революції (1917 року), а після неї було забуто назавжди. Треба ставити завдання визнавати це на державному рівні, щоб молодь могла вчити і знати про це", - додав заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва, голова Товариства пам`яті князя Оскольда Павло ЖУК.



Автор книги С.ШУМИЛО повідомив, що восені планується видати цю книгу українською мовою у розширеному варіанті. "Існує міф, що Русь прийняла християнство останньою в Європі. Це не так. Процес християнізації Русі тривав не одне десятиріччя. І це був дуже складний процес, який розпочався з князя Оскольда. При цьому християнізація отримала дуже великий спротив з боку язичників, тобто насильницьким шляхом", - сказав автор книги.



Довідка УНІАН. Оскольд — перший київський князь-християнин і перший київський мученик за віру Христову. За часів його правління Київська Русь остаточно утвердилася як самостійна держава, отримавши визнання на міжнародному рівні.



У 860 році князь Оскольд здійснив військовий похід на Візантію та оточив Константинополь. Саме в результаті цього походу відбулося Хрещення Оскольда, його бояр і дружинників єпископом, посланим патріархом Фотієм. У 882 році Оскольд був вбитий князем Олегом, який звинуватив його в незаконному захопленні влади.





