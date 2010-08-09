Москвичі скуповують будь-які турпутівки, аби виїхати з задимленого міста

Мешканці Москви, виснажені аномальною спекою і смогом, що оповив місто, заповнюють туристичні агенції, сподіваючись придбати решту путівок і виїхати з міста.

Як розповіли РІА "Новости" працівники туріндустрії, мешканці мегаполісу попрямували до них, щоб купити путівку "абикуди", до офісів з продажів шикуються черги з десятків людей, телефони дзвонять безперервно. Туристи викуповують усі тури, що лишилися в продажу.

"За багато років я не пам`ятаю такого попиту в серпні, - заявила РІА “Новости” телефоном провідний менеджер з продажу одного з офісів. - При цьому ціни в серпні традиційно високі, а посилення попиту призвело до того, що всі “гарячі” тури, практично "згоріли" - люди купують навіть ті готелі, куди раніше їхали з великими сумнівами... Якщо говорити про країни - то такі напрямки, як Хорватія, Чорногорія і Болгарія продані до середини вересня. Туреччина значно підвищилася в ціні."

Так само ситуацію змальовує і комерційний директор мережі турагентств найбільшого міжнародного холдингу, який об`єднує більше 100 офісів у РФ: "Такого ажіотажу не було давно, менеджери працюють практично без вихідних... Люди запитують Трускавець, чого не було вже дуже давно. Або взагалі "абикуди", - сказала співрозмовниця РІА "Новости".