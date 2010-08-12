Кіркорову присвоїли звання почесного громадянина Ялти

Депутати Ялтинської міської ради ухвалили рішення про присвоєння російському співакові Філіпу КІРКОРОВУ звання почесного громадянина Ялти.



Про це УНІАН повідомили у прес-службі виконкому міськради.



«Таке рішення ухвалене не випадково: восени цього року в Ялті, в концертному залі «Ювілейний», відбудеться сотий концерт співака. Крім того, свою творчу діяльність він починав у Ялті, в «Ювілейному», в 1988 році, беручи участь у фестивалі «Кримські зірки». Філіп КІРКОРОВ - чи не єдиний відомий співак, хто на свої концерти завжди безплатно запрошує ялтинців - ветеранів війни і праці, представників громадських організацій», - говориться прес-релізі.



Положення про присвоєння звання почесного громадянина було встановлене в Ялті в 1964 році. Відтоді цим званням було удостоєно 37 чоловік. Серед почесних громадян курортного міста - співачка Софія РОТАРУ і актор Михайло Пуговкін.







