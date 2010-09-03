У Києві стартував показ найкращих короткометражних фільмів року

Вчора в столичному кінотеатрі Київ стартував показ нової програми короткометражного кіно Futurе Shorts. The best, до якої увійшли кращі фільми року, в тому числі й один український.

За традицією, відкриє проект Futurе Shorts. The best українська робота - музичне відео Віктора Придувалова Той день, присвячений 15-річчю гурту Green Grey.

На прем`єрі були присутні режисер кліпу, і групи, що взяли участь у проекті - Green Grey, ТНМК, С.К.А.Й., Gorchitza, повідомляє прес-служба компанії Артхаус Трафик.

У кліпі знялися 15 як відомих, так і ще молодих українських виконавців: БумБокс, Диверсанти, Димна Суміш, Друга Ріка, Новий Союз, С.К.А.Й., ТНМК, Юлія Лорд, Esthetic Education, Gorchitza Live Project, Marakesh, SisterSiren, SuperDivka, Tomato Jaws та Void.

"Ми запросили для зйомок нашого відео саме ці гурти, тому що в їх формуванні та розвитку можна простежити всю історію українського року, починаючи від заснування Green Grey. Під враженням від нашої творчості багато хто з хлопців почали створювати свою власну музику. І що мене радує - це справжні гурти, які виконують якісну музику і виступають вживу, а не під фонограми ", - розповів Дизель.

Програма Futurе Shorts. The best була зібрана за результатами всеукраїнського глядацького інтернет-голосування. Протягом року глядачі дивилися сезонні збірки Future Shorts, а після - голосували за кращу короткометражку за допомогою всеукраїнського он-лайн опитування на сайті проекту.

Future Shorts. The best - це ТОП-10 кращих короткометражок року, які набирали найвищі бали і ставали фаворитами сезонних програм.

У цій програмі: короткометражка-мюзикл культової британської художниці Сем Тейлор Вуд Love you more, бельгійський комедійний трилер Один день з життя в кращих традиціях Гая Річчі і Квентіна Тарантіно, гротескове музичне відео Як не старайся, вона не твоя, олдскульна короткометражка Еліс і я, та інші стрічки, а також фільм-лідер, який набрав найвищий бал за підсумками голосування і отримує лаври кращою короткометражки сезону, - французька робота Почекаю наступного.

Показ фільмів Future Shorts. The best відбуватиметься у двох київських кінотеатрах - Київ і Жовтень.

Future Shorts. The best відкриють осінній сезон короткометражного кіно. У вересні кіноманів також чекають національна прем`єра українського незалежного проекту Мудаки (Арабески) і щорічний міжнародний Манхетенський фестиваль короткометражного кіно.

Крім короткометражних програм, цієї осені українців чекають фестивалі Британського, Німецького, Латиноамериканського, Італійського та азіатського кіно. А також прокати сольних фільмів, як, наприклад Океани - документалістика Жака Перрена.