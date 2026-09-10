Ізраїль надасть Греції дещо пов’язане з системою ППО 'Праща Давида': про що йдеться

Греція закуповує ізраїльські ЗРК, щоб відмовитись від російських.

Ізраїль надасть Греції, яка може перекинути комплекси Patriot ближче до бази США, похідний код системи командування та управління своїх систем протиповітряної оборони "Праща Давида", Barak MX та Spyder.

Як зазначає український військовий портал Defense Express, Греція домовилася з Ізраїлем щодо дуже широкої співпраці у межах програми "Щит Ахіллеса", яка виходить за межі закупівлі готових зенітних ракетних комплексів.

Так, спеціально для збройних сил Греції буде створена окрема версія програмного забезпечення, командування та управління C2 (Command and Control), яке об'єднає системи ППО "Праща Давида", Barak MX, Spyder, а також інші в єдину систему.

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До цього програмного забезпечення Греція отримає повний доступ і зможе контролювати та вносити відповідні зміни. Крім того, грецькі оборонні підприємства матимуть доступ до певних ізраїльських ноу-хау у сфері протиповітряної оборони. Defense Express зауважує:

"Не йдеться про те, що Греція отримає похідний код самих зенітних ракетних комплексів. Але зможе побудувати абсолютно нову систему управління протиповітряною обороною, де ізраїльські системи будуть об'єднані із наявними засобами ППО та тими, що будуть придбані пізніше".

До цієї системи мають бути інтегровані грецькі Patriot, шість батарей яких у версії PAC-2 знаходяться у строю збройних сил Греції. Водночас на озброєнні країни також перебувають російські С-300ПМУ1 та "Тор-М1". На їх заміну й закуповуються ізраїльські ЗРК, але буде ще певний перехідний період, коли ці системи одночасно будуть в експлуатації.

Російське озброєння

Як повідомлялося, Росія уклала перший експортний контракт на постачання навчально-бойових літаків Як-130М. Контракт передбачає постачання понад 10 літаків. Але хто саме покупець - невідомо.

Водночас Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики заявив, що у російських "Шахедах" багато іноземних компонентів, в тому числі, зі Сполучених Штатів Америки та Китаю.

За його словами, датасети серійних номерів компонентів повинні допомогти швидше відслідковувати постачання та припиняти його.

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