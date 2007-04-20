Україна й Росія будуть разом відзначати ювілей Гоголя

До 200-ліття з дня народження письменника Миколи Васильовича Гоголя Міністерства культури України та Росії підготують низку спільних заходів. Про це вчора, 19 квітня, заявили глава Роскультури Михайло Швидкой і міністр культури й туризму України Юрій Богуцький.

"За роки існування незалежної Росії та України ми прагнули до того, щоб контакти у області культури не залежали від теперішнього моменту. У російського та українського народів спільна історія. Сьогодні, коли ми готуємося відзначати ювілей Миколи Васильовича Гоголя у 2009 році, питання буде неминуче дискусійним: Гоголь - український письменник, який писав російською мовою або російський письменник, який народився в Україні", - сказав Швидкой.

За його словами, Гоголь - письменник, "який має світову долю".

Як зазначив Швидкой, у рамках святкування 200-ліття Гоголя буде підготовлений телефільм про письменника.

"Для нас також важливо зробити спільний театральний фестиваль постановок Гоголя або обмін значнішими постановками в Україні та в Росії", - сказав глава Роскультури.

Він вважає, що ювілей повинен стати важливою історичною подією, яка "пов`язуватиме наші народи, а не роз`єднувати їх".

Міністр культури України Юрій Богуцький додав, що до 200-ліття ювілею Гоголя український режисер Володимир Бортко вже знімає фільм «Тарас Бульба».

"Шукаються можливості для екранізації інших творів Гоголя. Динамічно розвивається "Сорочинський ярмарок", він сьогодні має статус національного в Україні. Також буде проведений спільний конкурс молодих літераторів", - сказав Богуцкий.

Крім того, за словами глави українського Мінкультури, вже розпочато підготовку програми до святкування 200-річчя ювілею з дня народження українського поета Тараса Шевченка, який відзначатися у 2014 році.

Міністр культури України й розділ Федерального агентства з друку і масових комунікацій РФ підписали вчора план заходів на 2007-2009 роки в рамках угоди про співпрацю в області культури між Міністерством культури й масових комунікацій РФ і Міністерством культури й туризму України.

"Сьогодні ми підписали план заходів, який фактично охоплює всі напрями, всі види мистецтва. Але крім цього плану є ще і прямі зв`язки між театрами, кіностудіями, музеями і бібліотеками Росії і України", - пояснив Богуцький.

Надзвичайний і повноважний посол України в Росії Олег Демін, відповідаючи на питання РІА Новини, додав: "Заходи, які сьогодні підписали два наші керівника, носять максимально конкретизований характер. Це і обмін театрами, фестивалями, виставками, а також ті заходи, які пройдуть у рамках 200-ліття Гоголя. Це те, що ще раз допоможе нам зрозуміти, наскільки ми необхідні один одному".

За матеріалами РИА Новости