Орбан відреагував на різку заяву Зеленського у Мюнхені про його живіт

За словами угорського прем'єра, заява президента України "допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що завдяки українцям він може думати про те, як наростити свій живіт, а не армію. Відповідний коментар Орбан опублікував у мережі Х.

"Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу", - зазначив він.

За словами Орбана, заява українського лідера, "дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію".

Відео дня

"Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу", - додав угорський прем’єр.

Заява Зеленського про Орбана

Як повідомляв УНІАН, Зеленський під час виступу в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що завдяки Україні Орбан може думати про збільшення свого живота, а не армії. За його словами, саме українці тримають європейський фронт.

Президент України підкреслив, що за нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балтії, Молдова та Румунія, що стрімко розвиваються, без диктатури.

"І навіть один Віктор може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити повернення російських танків на вулиці Будапешта", - сказав глава держави.

Він наголосив, що жоден з наших людей не обрав бути такими героями.

Вас також можуть зацікавити новини: