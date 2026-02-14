Україна готова припинити вогонь, якщо Росія проведе у себе вибори – Зеленський

Зеленський погодиться на проведення виборів в Україні лише за умови реального припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити завдавати удари по російській території, якщо Росія організує вибори у своїй країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"По-перше, ніхто не підтримує вибори під час війни. Це щось дивне. Я говорив про це багато разів", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Як зауважив глава держави, якщо американська сторона буде відстоювати позицію щодо виборів, то він готовий продемонструвати, що Україна готова до цього.

"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці припинення вогню, ми підемо на вибори. Дайте нам припинення вогню, інфраструктуру безпеки. Можливо, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що треба створити можливості, аби українські солдати на передовій могли проголосувати, бо інакше постає питання: як вони зможуть одночасно захищати державу і брати участь у голосуванні?

Він зазначив, що питання проведення виборів під час війни є складним. І, до того ж, йому невідомо, чи хтось мав такий досвід проведення виборів. Але не треба порівнювати.

"Іноді я чув: "Так, у нас були вибори в Сполучених Штатах за часів Лінкольна...". Як ми можемо це порівнювати? Наші люди перебувають під ракетами. Це не просто війна на суходолі, є багато ракет. Ми знаходимося під ударами балістики. Тому, дайте нам припинення вогню", - підкреслив Зеленський.

Президент України впевнений, що президент США Дональд Трамп може цього досягти.

"Натисніть на Путіна, зробіть перемир'я, тоді наш парламент внесе зміни у закон, і ми підемо на вибори. Якщо американцям потрібні вибори в Україні, і якщо росіянам потрібні вибори в Україні, - ми відкриті для цього. Але ми також можемо зробити припинення вогню для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії", - наголосив Зеленський, викликавши ремаркою про вибори в Росії бурхливі оплески в залі.

Вибори в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні західні видання поширили інформацію, що Зеленський начебто планує оголосити 24 лютого про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо територій.

Водночас, Зеленський спростував дану інформацію. Він сказав, що вперше почув про таке саме зі ЗМІ.

За даними західних медіа, США на переговорах в Абу-Дабі 4-5 лютого виснули умову, аби Україна провела вибори 15 травня. Це пояснюється тим, що після цієї дати в США набере обертів виборча кампанія на проміжних виборах до Конгресу.

Вас також можуть зацікавити новини: