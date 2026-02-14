Ексрадник Трампа обговорював з Епштейном, як 'скинути' Папу Франциска, - CNN

У листуванні 2019 року йшлося про стратегії дискредитації понтифіка та можливе використання скандальної книги про Ватикан.

Нові документи Міністерства юстиції США свідчать, що колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Беннон у 2019 році обговорював із фінансистом Джеффрі Епштейном стратегії дискредитації Папи Франциска, пише CNN.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, Беннон у приватних повідомленнях заявляв про намір "повалити" понтифіка та критикував його за підтримку глобалістських ідей і захист мігрантів. У листуванні він також згадував книгу французького журналіста Фредеріка Мартеля "У шафі Ватикану", яка досліджує внутрішні проблеми Католицької церкви, та висловлював зацікавленість у її можливій екранізації.

У документах зазначається, що Беннон і Епштейн обмінювалися матеріалами та статтями, пов’язаними з Ватиканом і критикою Франциска. Водночас незрозуміло, наскільки серйозними були наміри щодо реалізації спільних проєктів.

Біограф Франциска Остін Іверей заявив, що Беннон, ймовірно, намагався використати книгу Мартеля для політичного тиску на понтифіка. Представники Ватикану наголосили, що подібні дії свідчать про спроби поєднати політичні інтереси з релігійною сферою.

Беннон залишив Білий дім у 2017 році та згодом активно просував націоналістично-популістські ініціативи у США та Європі. На момент публікації його представники публічно не прокоментували зміст оприлюднених матеріалів.

Справа Епштейна: вплив на світову політику

Як повідомляв УНІАН, на тлі призначення Пітера Мандельсона послом у США, політичне майбутнє премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера опинилося під загрозою. Дипломат мав тісні звʼязки Мандельсона із Джеффрі Епштейном.

Раніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що розкриття файлів Епштейна може стати ключовою темою під час виборів до Конгресу в США, які пройдуть вже цієї осені. Втім, на його думку, республіканці можуть спробувати затягнути цей скандал, перекривши його іншими інфоприводами.

