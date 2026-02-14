Жителі Бєлгорода не побачать опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону

Гладков заявив, що пошкодження після обстрілів "дуже великі і дуже серйозні".

Жителі російського Бєлгорода залишилися без опалення та гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону. До проблем у комунальній сфері призвели удари по енергетиці.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков поскаржився в Telegram, що об'єкти енергогосподарства отримали серйозні пошкодження.

"Ми розуміємо, що ті будинки міста Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду", - заявив Гладков.

Відео дня

За його словами, пошкодження після обстрілів "дуже великі і дуже серйозні".

При цьому він зазначив, що подача води, відведення каналізації, підведення газу, тепла і світла на даний момент здійснюються за допомогою як постійних, так і резервних джерел енергопостачання.

Ситуація в Бєлгороді - головні новини

9 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в російському Бєлгороді не вдається відновити опалення та подачу електроенергії в сотні будинків після українських ударів. Через складну ситуацію з міста евакуюють дітей та самотніх пенсіонерів.

Пізніше стало відомо, що через сильний мороз бєлгородські комунальники злили воду з систем опалення в 455 багатоквартирних будинках. Без опалення також залишилися 25 дитячих садків, 17 шкіл, дев'ять поліклінік і чотири вищі навчальні заклади.

Вас також можуть зацікавити новини: