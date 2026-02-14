Окупанти почали застосовувати 'невидиму' протипіхотну міну, - аналітик

Міна погано фіксується міношукачами і візуально зливається зі снігом.

Російські окупанти почали активно застосовувати оновлені протипіхотні міни ПМД-6, адаптовані до зимових умов. Про це у своєму телеграм пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначає, що відпочатку ПМД-6 - це радянська протипіхотна міна натискної дії, створена в 1930-х роках. В СРСР її виготовляли в дерев'яному корпусі і начиняли 200 грамами вибухової речовини. Однак росіяни модернізували стару міну.

Тепер ПМД-6 виготовляється в білому пластиковому корпусі, що робить її візуально непомітною на снігу. Крім того, пластиковий корпус гранично ускладнює виявлення міношукачами.

При цьому невелика маса виробу (менше 300 грамів) дозволяє скидати такі міни навіть з FPV-дронів, буквально "засіваючи" ними територію.

За словами Коваленка, поки що росіяни мінували за допомогою ПМД-6 переважно лінію бойового зіткнення і прилеглі тилові зони.

"Але це не означає, що окупанти не почнуть застосовувати їх на дронах дальньої дії, Shahed-136, для скидання над глибоким тилом, як це вже робиться з протитанковими мінами ПТМ-3. Думаю, зайве пояснювати, що наближатися і тим більше чіпати такі предмети суворо заборонено, адже це і так зрозуміло", - додав військовий оглядач.

