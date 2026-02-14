Російська оборонка провалила створення власнох криптографічної мікросхеми, - ЗМІ

Росія не змогла створити те, що на Заходіі давно успішно виробляють.

Російська оборонка провалила завдання уряду на створення власного виробництва мікросхем криптографічного захисту інформації для військових потреб. Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що Міністерство промисловості і торгівлі Росії виписало штраф на понад 800 тисяч доларів концерну "Автоматика", який мав налагодити виробництво мікросхем, але не впорався із завданням.

Урядове замовлення із загальним кошторисом у 2,85 млн доларів концерн отримав ще у 2017 році. Відповідно до контракту, виконавець мав виготовити дослідні зразки мікросхем ще у листопаді 2019 року. Але станом на кінець січня 2026 року задача не була виконана.

Відео дня

Субпідрядниками за контрактом виступали "НИИМА "Прогресс" та концерн радіобудування "Вега", які мали поставити електронні компоненти. Що саме стало причиною затримки, не повідомляється.

Як пише "Мілітарний", мікросхеми криптографічного захисту – це апаратний засіб захисту інформації, який забезпечує конфіденційність і цілісність даних краще, ніж програмні рішення. Хоча у даному випадку йшлося про криптографічні мікросхеми для військових, ця технологія також має значне поширення і в цивільному секторі.

Російська зброя: останні новини

Як писав УНІАН, Росія вперше оприлюднила відео застосування на фронті нової важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон", яка є модернізованою версією попередніх комплексів сімейства важких вогнеметних систем. Нова система має перероблену пускову установку з 15 направляючими (менше, ніж у попередників), але використовує далекобійні ракети, що дозволяє вести вогонь на 15–24 км, замість приблизно 6 км у старішого "Солнцепека".

Також ми писали, що російські війська почали застосовувати великі дрони-матки типу "Гербера" для доставки і запуску ударних FPV-дронів углиб території України, суттєво збільшуючи їх дальність дії та точність ураження цілей. Ці "материнські" дрони формують mesh-мережу зв’язку, що дозволяє FPV залишатися керованими на великих відстанях.

Вас також можуть зацікавити новини: