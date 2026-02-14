5 дивовижних місць в Іспанії, які варто відвідати цієї весни

Тут вже в квітні дуже тепло, але немає натовпів туристів.

До весни залишилося зовсім небагато, тому саме час планувати нову поїздку Європою, зокрема, до Іспанії. Один з найкращих варіантів - Коста-дель-Соль, де вже в квітні 23–24°C.

Видання Travel off path назвало 5 неймовірних місць на Коста-дель-Соль, які варто відвідати навесні, щоб насолодитися атмосферою Старого Світу і Середземномор'я без натовпів туристів.

Марбелья

Марбелья - це перлина Коста-дель-Соль. Тут можна насолодитися тапас і сангрією з видом на гавань, заповнену яхтами, і золотистий пляж Плайя-де-ла-Фонтанілья.

Одне з найкращих місць Марбельї - Каско Антигуо. Від площі Пласа-де-лос-Наранхос, усипаної апельсиновими деревами, до чудової барокової церкви Іглесія-де-ла-Енкарнасьйон можна пройти за день.

Нерха

Нерха – одне з тих спокійних курортних містечок, де можна помилуватися заходами сонця, побувати в затишних бухтах і випити аперитив у місцевому популярному барі.

Говорячи про пляжі, то Плайя-де-Бурріана являє собою довгу мальовничу піщану смугу, затиснуту між звичайними пляжними барами без надмірностей і блакитним морем. У місті також знаходиться Балкон Європи - оглядовий майданчик на скелі, звідки відкривається захоплюючий вид на Коста-дель-Соль і Середземне море.

Фріхіліана

За 10 хвилин їзди на машині від Нерхи, затишно влаштувалася серед зелених андалузьких пагорбів Фріхіліана - обов'язкове місце для відвідування навесні. Вона не тільки може похвалитися прекрасним архітектурним ансамблем - уявіть собі лабіринт вузьких брукованих вуличок, вздовж яких стоять білі будинки з ганками, прикрашеними вишуканими квітковими горщиками, - але і має захоплюючу історію.

Це одне з найбільш добре збережених мавританських міст в регіоні. Чарівний "Баррібарто" - середньовічний центр з кам'яними сходами і звивистими вуличками, фактично портал в минуле.

Естепона

Естепона – ідеальна альтернатива набагато більш жвавій Марбельї на сході – це золота середина між галасливим курортним містом з усіма необхідними зручностями і спокійним прибережним курортом, який як і раніше виглядає живим.

У Каско-Антигуо є білосніжні таунхауси з доглянутими вікнами, прикрашеними квітковими горщиками, і площами, оточеними кафе без натовпів людей.

Головна визначна пам'ятка – красиві настінні малюнки, розкидані по всьому місту, з унікальними художніми елементами, які вдихають ще більше життя в монохромний міський пейзаж. Звичайно, в місті є довга набережна, що проходить паралельно прекрасному піщаному пляжу, і морепродукти тут не розчарують.

Сан-Луїс-де-Сабінільяс

Розташований в більш тихій частині Коста-дель-Соль, з набагато меншою кількістю туристів, ніж Марбелья або Естепона, Сан-Луїс-де-Сабінільяс має автентичну андалузьку атмосферу.

Тут немає перенаселених районів, немає яскравих розваг, а головний пляж - широкий, протяжний, омивається теплими мілкими водами.

