The Insider: Навального вбили отрутою еквадорської жаби

Це надтоксична речовина зі шкіри південноамериканських жаб, яка вражає нервову систему та може спричинити параліч дихання.

У біоматеріалах російського опозиційного політика Олексія Навального виявили надтоксичну речовину епібатидин. Як пише The Insider, це підтвердили лабораторії у п’яти європейських країнах – Великій Британії, Швеції, Франції, Німеччині та Нідерландах.

Кілька незалежних лабораторій проаналізували зразки та зафіксували наявність епібатидину – токсину, який міститься у шкірі американської жаби-древолази та вважається надзвичайно небезпечним.

За інформацією The Insider, представники п’яти держав планують виступити зі спільною заявою під час Мюнхенська конференція з безпеки.

Відео дня

Лікар-реаніматолог Олександр Полупан, який раніше лікував Навального після отруєння "Новичком", заявив виданню, що оприлюднені симптоми політика відповідають відомим даним про вплив епібатидину.

Що відомо про епібатидин

Епібатидин – це надтоксичний алкалоїд, який природно міститься у шкірі деяких південноамериканських жаб-древолазів.

Речовина впливає на нервову систему, діючи на нікотинові ацетилхолінові рецептори. У дуже малих дозах може мати сильний знеболювальний ефект, але навіть незначне перевищення дози спричиняє судоми, параліч дихання та може бути смертельним.

Через високу токсичність у медицині не використовується.

Смерть Навального - головні новини

Як повідомляв УНІАН, російська влада намагалася приховати, що перед смертю в Олексія Навального були болі в животі, блювота і судоми. Офіційні документи було відредаговано, зокрема, "влада цілеспрямовано прибрала згадки симптомів, які не вкладалися в офіційну версію".

Уривки з мемуарів покійного російського опозиціонера Олексія Навального, опубліковані журналом New Yorker, показують, що він передбачив свою смерть у в'язниці. Ці фрагменти, опубліковані напередодні виходу книги "Патріот".

Вас також можуть зацікавити новини: