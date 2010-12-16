В Ізраїлі після урагану виявили статую часів Римської імперії

Антична статуя - жіноча фігура заввишки 120 см часів Римської імперії - виявлена після того, як в результаті штормового вітру, що пронісся над Ашкелоном, була зруйнована скеля.

Житель Ашкелона, прогулюючись по берегу моря в районі Афрідар-Барнеа, помітив на прибережній скелі незвичайний предмет, схожий на статую.

Фахівці з Управління археології встановили: шторм, що пронісся над Ашкелоном, оголив фігуру жінки, виконану з білого мармуру. У статуї заввишки 120 см не було голови і рук, але не виключено, що цей витвір мистецтва періоду римського панування зображує богиню Афродіту .

Римляни панували в Палестині з першого століття до н.е. до третього століття н.е. Тож припускають, що вік статуї - від 1800 до 2000 років.

Археологи за сприяння співробітників муніципалітету Ашкелона витягли статую з піску і відвезли в одну з лабораторій Управління археології. Там знахідку ретельно обстежують, очистять, а пізніше вона буде встановлена на набережній Ашкелона.

ТСН