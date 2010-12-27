Український співак Віталій Козловський потрапив у аварію.

Фотографії ДТП, в якому майже повністю була побита машина співака й інше авто, викладені на його сторінці на Facebook в альбомі Випадкові фото.

На фотографіях чітко видно, що біля чорної машини лежить іменний номер Віталія – ШЕКСПІР.

У розмові з виданням Блик Козловський підтвердив, що аварія дійсно мала місце.

"Так, я дійсно потрапив у аварію", - сказав він.

На сторінці співака в соціальній мережі під фотографіями з розбитими автомобілями друзі та шанувальники творчості співака написали слова підтримки і питання про те, як саме сталося ДТП і хто в ньому винен. Але жодних подробиць в коментарях немає.

Між іншим, директор співака Яна Прядко запевнила, що з Козловським все гаразд.

"Насправді аварія сталася вчора вдень. Машина була на стоянці, але Віталія, слава Богу, в ній на ту мить не було. Шкода, та авто тепер доведеться довго ремонтувати", - підкреслила вона.

За словами директора артиста, зі страховою вже розібралися.

