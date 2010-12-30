Американські рекламщики розповіли про роботу над іміджем Росії

Представники лос-анджелеського рекламного агентства Adore Creative розповіли виданню The New York Times про свою роботу над іміджем Росії.

У 2007 році російський уряд звернувся до Руперт Вейнрайт, президента і старшого креатив-директора агентства. "Я поставив собі завдання – акцентувати на цікавості, - сказав Вейнрайт недавно в інтерв`ю в Москві. - Головна проблема з Росією - показати, що це нормальна країна", і тоді "вона сама скине свій демонічний імідж".

В очах багатьох громадян західних країн і правозахисних організацій демони до цього часу існують в обличчі корупції чиновників, маріонеткової судової системи і гоніннях на нечисленну політичну опозицію. У багатьох іноземців вона до цього часу асоціюється зі шпигунами, ГУЛАГом, гангстерами, чергами за хлібом і вічною мерзлотою, не кажучи вже про реакційну політику, пише The New York Times.

Вейнрайт і ще декілька західних піар-агентств допомогли Росії отримати кілька перемог: отримати право на проведення Олімпіади 2014 року, Універсіади-2013 і ЧС-2018 з футболу. Компанія Вейнрайт знімала відеоролики для всіх трьох заявок, і за проект ЧС-2018 агентство Вейнрайт отримало 2,7 млн. доларів, повідомляє The New York Times.

Найскладнішим для Вейнрайт виявився перший проект - відеоролик олімпійської кампанії. Він запропонував назвати фільм З Росії з любов`ю, але чиновники відкинули ідею, заявивши, що це натяк на холодну війну і шпигунів. Вони вважали за краще відеоролик, який підготували самі, - чорно-білий монтаж демонстрацій у пострадянській Росії та падіння Берлінської стіни. "Нічого депресивнішого я в житті не бачив", - розповів Вейнрайт The New York Times.

Тим не менше, Вейнрайт, "як і найняли його чиновники, каже, що позитивні сторони Росії часто залишаються непоміченими", пише газета. Зараз Adore Creative знімає рекламні ролики для Роснафти.

Нагадаємо, в червні до візиту глави РФ Дмитра Медведєва до Парижа французькі правозахисники з організації Міжнародна амністія випустили ролик з гаслом "Ми повинні не дозволити Росії за шармом приховати злодіяння", в якому висловили стурбованість ситуацією з дотриманням прав людини в країні.

Корреспондент