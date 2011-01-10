Українські експерти обговорять новий підручник з історії

14-15 січня в Українському католицькому університеті Львова відбудеться зустріч українських істориків, організована Асоціацією вчителів «Нова Доба» та Програмою дослідження сучасної України ім. Петра Яцика.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації та зовнішніх зв’язків Українського католицького університету, на зустрічі планується обговорити два важливі та пов’язані між собою питання. Це - питання нового підручника з історії України та укладання нової історичної політики в державі. Особливістю зустрічі є те, що вона об’єднає дві групи істориків – фахових дослідників та вчителів шкіл.

«Експерти проведуть обговорення проекту нового підручника історії України, котрий підготувала Асоціація «Нова Доба» і фінансово підтримала Рада Європи. Цей підручник пропонує поліетнічну версію української історії», – розповів історик, професор УКУ Ярослав ГРИЦАК.

Іншою темою зустрічі стане обговорення і укладання нової історичної політики в Україні загалом – «політики, яка, на відміну від попередньої, а ще більш - теперішньої влади, вела би до примирення суспільства, а не до конфронтації”, додав історик. На думку Я.ГРИЦАКА, “конфлікт навколо історичної пам’яті унеможливлює компроміс у державі, це також гальмує політичні та економічні реформи”.

“Влада не може володіти монополією на історичну пам’ять. Потрібні громадські ініціативи, які зможуть протистояти такій монополізації і пропонувати розумні альтернативи», – зазначив Я.ГРИЦАК.

Участь у зустрічі візьмуть близько 30 істориків з усіх регіонів України.