Українців, які застрягли в Домінікані, виженуть з готелів?

Авіакомпанія "АероСвіт" вирішує проблему повернення українських туристів з Домініканської Республіки до Києва і не виключає можливості їхньої доставки резервним повітряним судном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

“В даний час вирішується питання про можливість доставки українських пасажирів з Домініканської Республіки до Києва літаком, що знаходиться в аеропорту Punta Cana International, або відправлення за пасажирами резервного повітряного судна”, - говориться в повідомленні.

Згідно з даними компанії, чартерний рейс авіакомпанії "АероСвіт" Пунта Кана – Київ спочатку було затримано на 20 годин у зв`язку з пізнім прибуттям літака з Києва. Проте після його заправлення в місцевому аеропорту виникли сумніви щодо кондиційності заправленого палива. Всі пасажири (більш як 220 чоловік) поселені в готелі й забезпечені їжею. На 16.30 вівторка, 11 січня, загальна затримка рейса Пунта Кана – Київ становила 1,5 доби, уточнили в “АероСвіті”. Водночас в компанії поки що не повідомляють, коли може бути виконано рейс.

У свою чергу керівник прес-служби PR-агентства FCA Олена ПРОЦЕНКО, директор якого Вікторія КУЛАКОВСЬКА перебуває серед пасажирів в аеропорту Домінікани, повідомила, що пасажири не були забезпечені харчуванням в аеропорту і були розселені туроператором MIBS TRAVEL в готелі не відразу. При цьому вона висловила побоювання, що літак не буде готовий до часу їхнього виселення з готелів. “О 4-й ранку за місцевим часом туристи були розселені в готелі, проте рівень останніх низький. О 12-й годині за місцевим часом 11 січня туристи повинні звільнити номери і виїхати в аеропорт”, - сказала вона.

Нагадаємо, авіакомпанія "АероСвіт" виконує чартерний рейс Київ – Пунта Кана – Київ спільно з туроператором MIBS TRAVEL.

Як повідомляв УНІАН, більш як 220 українських пасажирів в аеропорту в Домінікані з 9 січня чекають вильоту до Києва. Літак мав вилетіти з Домініканської Республіки 9 січня о 22.15 за місцевим часом (за київським — о 4.15 10 січня).