Большой театр приїхав до Мілана вперше за 30 років

Балетна трупа Большого театру проведе з 8 по 13 травня 2007 року перші за тридцять років гастролі в Мілані.

Італійським глядачам представлять два спектаклі: "Дочка фараона" на музику Цезаря Пуні в постановці Пьєра Лакотта й "Світлий струмок" на музику Дмитра Шостаковича в постановці Олексія Ратманського.

В обох виставах задіяні найтитулованіші артисти ГАБТ: Світлана Захарова, Марія Александрова, Світлана Лунькина, Микола Цискарідзе, Сергій Філін, Юрій Клевцов.

Спектаклі будуть показані на сцені театру Арчимбольді, філіалу "Ла Скала". Диригувати Міланським симфонічним оркестром Джузепе Верді будуть Ігор Дронов і Павло Клінічев.

Гастрольний проект балетної трупи - частина обширної програми співпраці між ГАБТ і "Ла Скала". У відповідь візит оперного колективу міланців очікується восени 2008 року, коли завершиться реконструкція основної будівлі Большого театру.

За матеріалами Lenta.ru