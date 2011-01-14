У КМДА пояснили знесення історичного особняка... геологічними умовами
"Не представляв історичної цінності"
Головне управління містобудування Київської міської державної адміністрації обгрунтовує рішення про знесення будівлі на вулиці Сагайдачного, 1б, необхідністю укріпити схил.
Як пише «Газета по-киевски», про це йдеться у відповіді управління на запит видання.
«Флігель не належав до пам`ятників архітектури і не представляв історичної цінності. Роками він залишався єдиним на непарній стороні вулиці. Обмірні й проектні креслення в архівах відсутні. Мансардний поверх був добудований в 1996 році, порушена автентичність», - стверджується у відповіді ГУ.
Крім того, відзначають в управлінні, складні геологічні умови вимагають будівництва підпірної стінки для укріплення обвального схилу. «Ці заходи неможливі без знесення історичної будівлі, яка й сама перебувала в аварійному стані», - говориться в повідомленні управління.
За інформацією начальника відділу охорони пам`ятників ГУ культурної спадщини Сергія КОБРІНА, будівлю на вул. Сагайдачного було взято на облік у відомстві в 1996 році як нововиявлену пам`ятку архітектури, і вона перебувала під охороною.
«У 1999 році подали документи до Держслужби з охорони культурної спадщини, щоб поставити її на облік, але на той час вона була надбудована мансардою, втратила автентичність, і нам відмовили», - повідомив С.КОБРІН.
Газета також інформує, що акція 10 січня проти знесення "Замку барона" на вул. Ярославів вал, 1, організована обуреними киянами і громадськими організаціями після знесення особняка на Сагайдачного, 1б, дала позитивний результат. Держслужба з охорони культурної спадщини взяла під контроль "Замок барона". У свою чергу головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявив газеті щодо цієї історичної будівлі: «Якщо мені принесуть проект відносно "Замку барона", я його не підпишу».
Як повідомляв УНІАН, старовинний особняк - будинок 1909 року на вулиці Сагайдачного, 1б - знесли в ніч на 30 грудня 2010 року.
Після цього «Газета по-киевски» обнародувала список пам`яток архітектура, яких можуть позбутися кияни найближчим часом. За даними видання, долю деяких ще приховують, відносно інших вже є проекти забудови, рішення Київради про передачу землі. Так, в «ТОП-10» потрапили будівлі з адресами: Софійська, 20, 21 (навпроти дзвіниці Софійського собору); Сковороди, 1, будинок київського війта Г.Киселевського; Велика Васильківська, 50 (будівля в стилі модерн); Садиба Мурашка (чотири будинки на вулиці Малій Житомирській, зведені в 1909 році); Садиба Меленського (вул. Хорива, 13/11); Будинок Сикорського (Ярославів вал, 15б); Млин Бродського на Поштовій площі; два будинки на Боричевому Току; 5 будівля заводу «Пивоварні Марра» (1860-82 років спорудження) на вулиці Фрунзе, 35, Замок Барона біля Золотих воріт (Ярославів вал, 1) та інші.