У КМДА пояснили знесення історичного особняка... геологічними умовами

Головне управління містобудування Київської міської державної адміністрації обгрунтовує рішення про знесення будівлі на вулиці Сагайдачного, 1б, необхідністю укріпити схил.

Як пише «Газета по-киевски», про це йдеться у відповіді управління на запит видання.

«Флігель не належав до пам`ятників архітектури і не представляв історичної цінності. Роками він залишався єдиним на непарній стороні вулиці. Обмірні й проектні креслення в архівах відсутні. Мансардний поверх був добудований в 1996 році, порушена автентичність», - стверджується у відповіді ГУ.

Крім того, відзначають в управлінні, складні геологічні умови вимагають будівництва підпірної стінки для укріплення обвального схилу. «Ці заходи неможливі без знесення історичної будівлі, яка й сама перебувала в аварійному стані», - говориться в повідомленні управління.

За інформацією начальника відділу охорони пам`ятників ГУ культурної спадщини Сергія КОБРІНА, будівлю на вул. Сагайдачного було взято на облік у відомстві в 1996 році як нововиявлену пам`ятку архітектури, і вона перебувала під охороною.

«У 1999 році подали документи до Держслужби з охорони культурної спадщини, щоб поставити її на облік, але на той час вона була надбудована мансардою, втратила автентичність, і нам відмовили», - повідомив С.КОБРІН.

Газета також інформує, що акція 10 січня проти знесення "Замку барона" на вул. Ярославів вал, 1, організована обуреними киянами і громадськими організаціями після знесення особняка на Сагайдачного, 1б, дала позитивний результат. Держслужба з охорони культурної спадщини взяла під контроль "Замок барона". У свою чергу головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявив газеті щодо цієї історичної будівлі: «Якщо мені принесуть проект відносно "Замку барона", я його не підпишу».

Як повідомляв УНІАН, старовинний особняк - будинок 1909 року на вулиці Сагайдачного, 1б - знесли в ніч на 30 грудня 2010 року.

Після цього «Газета по-киевски» обнародувала список пам`яток архітектура, яких можуть позбутися кияни найближчим часом. За даними видання, долю деяких ще приховують, відносно інших вже є проекти забудови, рішення Київради про передачу землі. Так, в «ТОП-10» потрапили будівлі з адресами: Софійська, 20, 21 (навпроти дзвіниці Софійського собору); Сковороди, 1, будинок київського війта Г.Киселевського; Велика Васильківська, 50 (будівля в стилі модерн); Садиба Мурашка (чотири будинки на вулиці Малій Житомирській, зведені в 1909 році); Садиба Меленського (вул. Хорива, 13/11); Будинок Сикорського (Ярославів вал, 15б); Млин Бродського на Поштовій площі; два будинки на Боричевому Току; 5 будівля заводу «Пивоварні Марра» (1860-82 років спорудження) на вулиці Фрунзе, 35, Замок Барона біля Золотих воріт (Ярославів вал, 1) та інші.