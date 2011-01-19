Комуністи просять СБУ не допустити маршу націоналістів у Донецьку

Донецький обком Компартії України просить Службу безпеки України не допустити ходи націоналістів у Донецьку в День соборності України, 22 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні обкому, поширеному сьогодні його прес-службою.

Згідно з повідомленням, Донецький обком КПУ звернувся до Управління СБУ в Донецькій області з вимогою «взяти під контроль націоналістів, що розбушувалися, а також не допустити 22 січня 2011 року маршу в центрі Донецька». Свою вимогу в обкомі КПУ обгрунтовують тим, що націоналісти «можуть спровокувати конфлікт і викликати фізичне протистояння».

Обком КПУ закликає СБУ не допустити 22 січня масової ходи і «вжити заходів із захисту безпеки жителів і гостей міста Донецька з метою недопущення розпалювання конфліктів і ідеологічної неприязні, протистояння між різними політичними і суспільними силами».

На думку обкому КПУ, на даний час суспільна ситуація загострена «на фоні скасування Указу Президента про зняття звання Героя України з С.Бандери, загрозливих заяв націоналістичних організацій, наростаючих актів вандалізму відносно пам`ятників радянської епохи».

У зверненні також вказано, що «найближчим часом націоналістичні кола планують посилення фінансування донецьких націоналістичних організацій і розширення мережі бойовиків».

«Мета даних заходів – дестабілізувати політичну ситуацію в Донецькій області і зробити її «показовою» в плані всеукраїнського націоналістичного шабашу, що, поза сумнівом, приведе до суспільного конфлікту і загрози національній безпеці України», - йдеться у зверненні КПУ.