Відбувся півфінал ”Євробачення-2007”

З 28 конкурсантів після голосування у фінал "Євробачення" потрапили 10 учасників з Білорусі, Македонії, Словенії, Угорщини, Грузії, Латвії, Сербії, Болгарії, Туреччини та Молдови.

Загалом у фіналі, що відбудеться у Гельсінкі 12 травня, візьмуть участь конкурсанти з 24 країн. Крім 10 півфіналістів, це перша десятка за підсумками "Євробачення-2006", а також традиційно Німеччина, Іспанія, Великобританія та Франція.

За прогнозами букмекерів, перемогу на конкурсі одержить представниця України Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), передає Lenta.ru.

Повний список учасників фіналу "Євробачення-2007" у порядку їхніх виступів такий:

1. Боснія та Герцеговина

2. Іспанія

3. Білорусь

4. Ірландія

5. Фінляндія

6. Македонія

7. Словенія

8. Угорщина

9. Литва

10. Греція

11. Грузія

12. Швеція

13. Франція

14. Латвія

15. Росія

16. Германія

17. Сербія

18. Україна

19. Великобританія

20. Румунія

21. Болгарія

22. Туреччина

23. Вірменія

24. Молдова