Янукович подарував свої книжки українській бібліотеці в Москві (фото)

У Бібліотеці української літератури в Москві відбулася церемонія передачі книг з приватної бібліотеки президента Віктора Януковича.

Про це "Українській правді" повідомила заступник глави адміністрацїі президента Ганна Герман.

Вона заявила, що на цій церемонії присутні заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін і заступник мера Москви Людмила Швецова.

"Цей захід відбувається у рамках підтримки цієї бібліотеки", - зазначила Герман.

За її словами, президент передав бібліотеці двотомник Миколи Костомарова "Богдан Хмельницький", видання лірики Івана Франка, українознавчі твори Петра Кононенка, житія святих для дітей, альбоми українського живопису, "Божественну симфонію" Григорія Сковороди та кілька своїх книжок.

"Президент дав доручення Мінкульту і іншим міністерствам зібрати ще більшу збірку україномовних книжок і передати їх до Бібліотеки української літератури у Москві", - сказала чиновниця.

Як відомо, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи.

26 грудня директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила, що після цього бібліотека опечатана й закрита.

Українська правда