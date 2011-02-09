Музей бойової слави радянських військ на Прикарпатті функціонуватиме

Музей бойової слави радянських військ “Герої Дніпра” в Івано-Франківську буде функціонувати. Про це сьогодні УНІАН повідомили в Головному управлінні правової роботи та внутрішньої політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

За наданою інформацією, 8 лютого 2011 року Господарський суд Івано-Франківської області продовжив розгляд справи за позовом ТОВ “МАОДОТ-І” до Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України та самого Міністерства оборони України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та стягнення з Західного управління капітального будівництва МО України на користь ТОВ “МАОДОТ-І” плати за зберігання матеріалів, отриманих у наслідку демонтажу, списання будівель і споруд у розмірі 11 млн. 541 тис. 401 грн. 46 коп., а також знесення споруд колишнього військторгу та Музею бойової слави в Івано-Франківську, який є філією Національного військово-історичного музею України. Суд відмовив ТОВ “МАОДОТ-І” у частині знесення будівель і стягнення на їхню користь понад 11 млн. грн. Рішення суду може бути оскаржене до вищої судової інстанції.

Напередодні голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК виступив категорично проти знищення в Івано-Франківську музею "Герої Дніпра". За його словами, обласна влада наскільки зможе «спам′ятовуватиме тих, хто хоче це зробити ( зруйнувати будівлю – УНІАН)». «Я за власні кошти готовий відправити їх до Праги, де за 50 метрів від штаб-квартири Ради Європи стоїть обеліск радянському воїну, в центрі Праги. – наголосив М.ВИШИВАНЮК. –В Австрії, у Відні, теж є подібний пам′ятник. Не було б перемоги у Другій світовій війні – не було б України. У нацистів у планах цього не було. Це гріх, все одно що на цвинтарі забирати могили і щось там побудувати», – сказав губернатор.

***Керівництво компанії ТОВ “МАОДОТ-І” у грудні 2010 року подало позов у Господарський суд Івано-Франківської області до Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України та самого Міністерства оборони України з вимогою усунути перешкоди в користуванні відповідною земельною ділянкою у стан придатний для будівництва і «вчинити дії щодо знесення споруд колишнього «Військторгу» та «Музею бойової слави». Справа в тому, що 24.09.2004 року між Міністерством оборони України і приватною структурою було укладено договір міну №1532, згідно з яким ряд будівель в Івано-Франківському і Коломийському гарнізонах, що до цього були власністю Міністерства оборони України, передавалися цій фірмі в обмін на житло для військовослужбовців. До переліку входили і споруди на території колишнього військового містечка, де знаходиться музей. А 26.12. 2005 р. Західним управлінням капітального будівництва МО України та ТОВ «МАОДОТ» було укладено договір №227/БД-1СПЗ на пайову участь у будівництві об’єкта житлово-цивільного призначення на землі військового містечка №13 (м. Івано-Франківськ) площею 17,36 га. У подальшому до зазначеної угоди було укладено ряд додаткових угод. Будівля народного музею «Герої Дніпра» не підпадає «під пляму забудови згідно договору на пайову участь у будівництві», укладеному між Західним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України та ТОВ «МАОДОТ». Будівля музею перебуває на картковому та бухгалтерському обліку (балансі) Івано-Франківської КЕЧ і на неї оформлено та зареєстровано в Івано-Франківському обласному бюро технічної інвентаризації Свідоцтво на право власності держави в особі Міністерства оборони України. У дирекції музею стверджують, що «земельна ділянка площею 17,36 га на території військового містечка №13 не передавалася до земель запасу Івано-Франківської міської ради. Земля досі належить МО України. Не дивлячись на це, міська влада передала землю, яка фактично їй не належить, в оренду ТОВ «МАОДОТ» для будівництва житлового мікрорайону, включивши сюди ще й ділянки, займані будівлею музею і будинком КЕЧ, які не підлягають знесенню.

Музей був відкритий 2 серпня 1966 року, як музей бойової слави сформованої на початку серпня 1941 року в районі м. Ніжина 38-ї загальновійськової армії, доля якої нерозривно пов’язана з Україною (пройшла з боями територією 12 областей, брала участь у звільненні від німецько-фашистських загарбників Прикарпаття). У складі її частин і з’єднань довелось воювати і тисячам жителів нашого краю, багато з них склали голови на дорогах війни. Експозиції музею розміщені у побудованому в 1880 році для потреб австрійського війська будинку площею 695,9 м2.

15 лютого 1984 року колегія Міністерства культури України присвоїла йому звання “народний”, а 9 травня 1984 року його було названо “Герої Дніпра” на відзнаку однієї з найяскравіших сторінок бойового літопису 38-ї армії – подвигу її бійців і командирів під час форсування Дніпра і визволення столиці України м. Києва.

Експозиція музею займає 640 м2 , а експонатний фонд нараховує більше 4 тис. одиниць. На стендах, подіумах, у вітринах розміщено тисячі експонатів періоду Другої світової війни: Бойові Знамена частин (до речі, дві з них – 226-та Глухівсько-Київська Червонопрапорна та 70-та гвардійська Глухівська шести орденоносна стрілецькі дивізії приймали безпосередню участь у звільненні Прикарпаття), зброя, нагороди, особисті речі, документи, фотографії, листи з фронту, предмети спорядження і побуту бійців і командирів.

Значну частину експозиції займають зразки стрілецької та артилерійської зброї, за допомогою якої кувалася перемога над ворогом. Привертають увагу відвідувачів також виставлені в експозиції численні оригінали газет, листівок. Вже на початку експозиції, в одній з вітрин – газети перших воєнних днів.

Особливе місце в експозиції займає діорама “Подвиг на Дніпрі”. За допомогою спеціальної електронної апаратури вона розповідає про форсування річки у вересні і визволення Києва у листопаді 1943 року. Її мальовниче полотно площею 68м2 створили Заслужений художник РСФСР Костянтин Лебедєв і Заслужений художник України, житель нашого міста Микола Вареня. Площа предметного плану становить 38м2. Відвідувачі перед тим, як увійти до демонстраційного залу, проходять через “Землянку” – копію тої, що була споруджена на березі Дніпра саперами, звідки командуючий 38-ою армією генерал-полковник К.С.Москаленко віддавав накази військам про визволення Києва.

До речі, для школярів і студентів екскурсії в музеї проводяться в зручний для них час, а викладачі завжди відзначають змістовність і доступність подачі матеріалу для різних вікових категорій крім того до цієї роботи залучаються ветерани різних родів військ. При необхідності бажаючі також можуть отримати тут кваліфіковану консультацію з питань пошукової, військово-патріотичної роботи, історії ІІ світової війни, а також з ряду інших питань пов’язаних з військовою історією.

Богдан Яріш, Івано-Франківськ