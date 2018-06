В Україні вперше відбудеться легендарне шоу Sensation

8 травня цього року в київському Міжнародному виставковому центрі вперше в Україні відбудеться легендарний танцювальний фестиваль Sensation із шоу The Ocean of White.

Шоу стане одним з найдорожчих за всю історію українського шоу-бізнесу — його бюджет складе 10 мільйонів гривень, повідомили київські організатори події.

Однією з відмінних рис Sensation від інших музичних фестивалів є його унікальний дрес-код — відвідувачі зможуть потрапити на захід тільки в білому одязі.

За 10-річну історію існування Sensation його відвідали понад мільйон глядачів. Хедлайнерами фестивалю у різні роки були найактуальніші артисти світової електронної сцени: Armin van Buuren, Tiësto, David Guetta, Paul van Dyk, Fedde Le Grand, Sander van Doorn, Felix Da Housecat, Deadmau5, Ferry Corsten і десятки інших зірок трансу й хауса.

Незважаючи на зоряний лайн-ап, головним у Sensation залишається унікальний концепт події — цілковито білий дрес-код, масштабна сцена, розміщена в центрі залу, передові спецефекти, футуристичні декорації, а також театралізовані номери за участю акторів, акробатів і каскадерів.

Слоган Sensation Стань частиною ночі — одягнися в біле залишається обов`язковим правилом, перетворюючи відвідувачів у частину фантастичного дійства.

Вперше шоу було поставлене в Нідерландах у 2000 році на одному з найбільших критих майданчиків у Європі — Amsterdam Arena. Квитки на голландський Sensation традиційно розходяться за лічені години після початку продажу. З кожним роком географія події стрімко розширювалася, і на сьогодні шоу проводиться в 17 країнах: Австралії, Бразилії, Чилі, Німеччині, Бельгії, Чехії, Польщі, Росії та ін.

Крім слухачів електронної музики, Sensation залучає багатьох знаменитостей. Наприклад, на російському фестивалі побували Тіматі, Віра Брежнєва, Андрій Бартенєв, Мітя Фомін, Сергій Звєрєв, Рома Кенга, Маша Малиновська і десятки інших ТБ- і поп-зірок.

Переговори про проведення Sensation в Україні тривали два з половиною роки. Оскільки в більшості країн немає техніки, необхідної для проведення івенту, обладнання та декорації загальною масою понад 80 тонн, прибудуть до Києва з Нідерландів. Разом з ними до столиці України прилетять десятки людей технічного персоналу і акторів, що беруть участь у перформансі. Лайн-ап події наразі тримають у секреті.

Офіційний продаж квитків на Sensation в Києві стартував 11 лютого 2011 року. Їхня вартість — від 450 грн за стандартний і від 1000 грн за делюкс-квиток.

Sensation неодноразово удостоювався різноманітних нагород. Шоу визнавали найкращою подією року в Данії (Best New Style Event of the Year 2008 Denmark), Австралії (Best Club Event by Danish DJ Awards 2008 Australia), Бразилії (Best Event Victoria Award 2008 Brazil), Голландії (Best Electronic Event of the Year 2009 Netherlands), Німеччині (Best New Style Event Of The Year 2008) та ін.

В Україні подія стала можливою завдяки спільним зусиллям трьох компаній: VIRUS MUSIC (Україна), ID&T (Нідерланди) і РОСДЕНС (Росія).



Корреспондент.net