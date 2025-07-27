Тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання".

У Кремлі заявили, що для відновлення відносин РФ з Україною потрібне "виконання завдань СВО".

Тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання", сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Він поставив умову, що для початку Росії потрібно виконати намічені цілі так званої спеціальної військової операції (СВО).

"Спочатку потрібно вирішити проблему і зафіксувати виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас краще це зробити політико-дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими", - заявив Пєсков, намагаючись виправдати напад на Україну.

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Пєсков навіть додав, що "всі пропозиції про діалог були відкинуті і Україною, і західниками".

Нагадаємо, цілями повномасштабної війни проти України Росія називає "демілітаризацію і денацифікацію України". Москва також наполягає на визнанні Криму російським, а "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами.

Переговори з РФ

Україна за посередництва США провела кілька раундів переговорів із РФ. Однак вони не зрушили з мертвої точки. На зустрічах було домовлено про обмін полоненими і тілами загиблих.

Сьогодні держсекретар Марко Рубіо виступив із заявою, нібито американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння по відношенню до російського диктатора Володимира Путіна, який не погоджується на всілякі пропозиції глави Білого дому припинити війну.

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