Прем'єр-міністерка України розповіла, що вже вдалося зробити за тиждень її новому Уряду.

В перший тиждень роботи нового складу уряду було ухвалено важливі рішення в економічній та оборонній сферах, вказала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі.

Свириденко розповіла, що з самого початку було чітко визначено чотири ключові пріорітети роботи: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова.

Очільниця Кабміну зазначила, що протезування на цю мить є одним з головних завдань у сфері соціальної політики. Вона підкреслила, що завдання Уряду України зробити все, щоб кожен, хто потребує цієї послуги: військовий або ж цивільний, отримав її вчасно.

Свириденко поділилася, що вже мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics й додала, що це приклад технологій, що реально змінюють життя.

"Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - повідомила прем’єр-міністерка.

За її словами, багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою.

"Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я поставили задачу визначити чіткий план врегулювання проблемних питань", - поділилася Свириденко.

Також очільниця Кабміну пообіцяла, що в країні будуть масштабувати власне виробництво вибухівки. Тому, разом із Мінцифри було запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.

За її словами, метою Уряду України є зробити, щоб все, від обладнання до хімії, виготовлялось в країні.

Ще прем’єр-міністерка повідомила, що в економіці розпочалася реалізація рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Свириденко додала, що бізнес, відповідно, очікує від Кабміну відчутні кроки з дерегуляції.

Окрім цього, буде проведено аудит усіх державних видатків та планується провести значне скорочення бюрократичних процедур.

Очільниця Кабміну розповіла, що з кожним керівником міністерства вона планує особисто зустрітися, щоб спільно напрацювати конкретні плани, що увійдуть в Програму дій Уряду.

Новий склад Кабміну

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський після перезавантаження Кабміну оновив склад РНБО. Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента України. Повідомляється, що низка указів щодо зміни складу РНБО за минулий 2024 та поточний 2025 рік втратили свою чинність.

Також ми писали, що Верховна Рада 17 липня призначила новий склад Уряду. Вказується, що кандидатів в міністри запропонувала Юлія Свириденко. За їх призначення віддали свої голоси 253 народних депутатів.

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