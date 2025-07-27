Еван Бласс показав Pixel 10 Pro / Фото - Evan Blass

Завдяки відомому інсайдеру Евану Блассу ми маємо якісні фото одразу кількох прийдешніх ґаджетів Google, включно з Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, годинником Pixel Watch 4 і навушниками Pixel Buds 2A.

Флагманські смартфони Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL показані в кольорі Moonstone - це синій відтінок, який раніше вже згадувався в чутках. Судячи із зображень, пристрої залишаться вірними принципам дизайну компанії. Габарити, ймовірно, відповідають торішнім моделям - 6.3 і 6.8 дюйма відповідно.

Очікується, що дисплеї будуть доопрацьовані за рахунок технології PWM Dimming, що має знизити навантаження на очі. Також джерела повідомляють про більш ємні акумулятори, оновлену систему бездротової зарядки Qi2 з підтримкою 25 Вт і новий чип Google Tensor G5.

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Крім смартфонів, Бласс опублікував і перше зображення розумного годинника Pixel Watch 4. Досі витоків було небагато, але за тими, що є, можна очікувати більш тонкі рамки, трохи більш масивний корпус і додаткову кнопку. Також можлива підтримка бездротової зарядки і поява нових функцій для здоров'я і фітнесу.

Крім того, Google готує оновлені навушники Pixel Buds 2A - бюджетне продовження A-серії 2021 року. З чуток, з'являться нові забарвлення: теплий Hazel, полуничний Strawberry, фіолетовий Iris і світло-сірий Fog Light.

Усі новинки, включно зі звичайним Pixel 10 і складаним Pixel 10 Pro Fold, будуть офіційно представлені 20 серпня на заході Made by Google.

Фото Google 27 липня 2025
Фото Google 27 липня 2025
Фото Google 27 липня 2025
Фото Google 27 липня 2025
Фото Google 27 липня 2025
Фото Google 27 липня 2025

Раніше ми розповідали, що Google показав, який вигляд має новий флагман Pixel 10. У новому смартфоні буде аж три об'єктиви.

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