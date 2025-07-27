Також завдяки витоку ми побачили перші зображення Google Pixel Buds 2A. .

Завдяки відомому інсайдеру Евану Блассу ми маємо якісні фото одразу кількох прийдешніх ґаджетів Google, включно з Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, годинником Pixel Watch 4 і навушниками Pixel Buds 2A.

Флагманські смартфони Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL показані в кольорі Moonstone - це синій відтінок, який раніше вже згадувався в чутках. Судячи із зображень, пристрої залишаться вірними принципам дизайну компанії. Габарити, ймовірно, відповідають торішнім моделям - 6.3 і 6.8 дюйма відповідно.

Очікується, що дисплеї будуть доопрацьовані за рахунок технології PWM Dimming, що має знизити навантаження на очі. Також джерела повідомляють про більш ємні акумулятори, оновлену систему бездротової зарядки Qi2 з підтримкою 25 Вт і новий чип Google Tensor G5.

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Крім смартфонів, Бласс опублікував і перше зображення розумного годинника Pixel Watch 4. Досі витоків було небагато, але за тими, що є, можна очікувати більш тонкі рамки, трохи більш масивний корпус і додаткову кнопку. Також можлива підтримка бездротової зарядки і поява нових функцій для здоров'я і фітнесу.

Крім того, Google готує оновлені навушники Pixel Buds 2A - бюджетне продовження A-серії 2021 року. З чуток, з'являться нові забарвлення: теплий Hazel, полуничний Strawberry, фіолетовий Iris і світло-сірий Fog Light.

Усі новинки, включно зі звичайним Pixel 10 і складаним Pixel 10 Pro Fold, будуть офіційно представлені 20 серпня на заході Made by Google.

Раніше ми розповідали, що Google показав, який вигляд має новий флагман Pixel 10. У новому смартфоні буде аж три об'єктиви.

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