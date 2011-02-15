15 лютого в історії

15 лютого також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

У 1926 році було виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон в Державній думі Естонії, 11 годин).

В 1931-му вийшов перший фільм про Дракулу.

1947 року спеціальною постановою уряду СРСР в Радянському Союзі заборонено шлюби між радянськими громадянами та іноземцями.

1965 рік —у Канаді запроваджено новий прапор - червоно-білий з кленовим листком.

Цей стяг прийшов на зміну "Королівському прапору Співдружності", відомому під назвою "Юніон Джек". Першим його було піднято над будівлею канадського парламенту в Оттаві.

1969-й — Р.Г.Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.

1971-го у Великій Британії офіційно введено десяткову систему мір і величин, яка змінила так званому 12-шилінгову, що використовувалась протягом майже 1200 років.

1978 рік — у Лас-Вегасі Леон Спінкс виграв бій у Мухаммеда Алі і завоював титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії.

24-річний переможець до цього матчу провів лише сім професійних боїв, а Мухаммед Алі утримував свій титул уже протягом семи років.

В 1989 році керівництво СРСР оголосило, що територію Афганістану залишив останній радянський солдат.

Таким чином закінчилась більш, ніж дев`ятирічна військова інтервенція Радянського Союзу в сусідню державу, в якій і сьогодні ще триває громадянська війна. Захищати революцію в "братерській" країні були прикликані понад 150 тисяч українців. Більше трьох тисяч з них загинули під час цієї війни, сім тисяч повернулися в Україну інвалідами, близько 2 тисяч вважаються полоненими і без вісті зниклими; уже дома, від ран, хвороб і самогубств померли більше 4 тисяч українських "афганців". Всього з 1979 року в Афганістані загинуло понад 14 тисяч радянських солдат, більше 30 тисяч з них були поранені; з афганського боку втрати були ще жахливіші - біля 1.5 мільйона загиблих і майже 5 мільйонів біженців, що знайшли притулок в сусідніх Пакистані та Ірані.

2005 рік — у США започаткували популярний відеосайт YouTube.

Завдяки простоті та зручності використання, YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Служба містить як професійні кліпи так і любительські відеозаписи, включаючи відеоблоги. У листопаді 2006 року компанія Google викупила компанію YouTube за 1,65 мільярда доларів. Станом на 17 березня 2008 року на Ютьюбі було завантажено 78,3 мільйона відеофайлів. Віднедавна з`явилась можливість додавати субтитри та робити відеопримітки

15 лютого народилися:

В 1564 році — Галілео Галілей, італійський фізик, механік, астроном.

Встановив закони інерції, вільного падіння, сконструював телескоп з 32-разовим збільшенням, відкрив гори на Місяці, плями на Сонці і чотири супутники Юпітера.

1874 року народився Ернест Генрі Шеклтон, англійський полярний дослідник; перша людина, що спробувала досягти Південного полюсу.

1952 рік — Олександр Муратов, український і російський кінорежисер

У 1953-му народився Анатолій Хостікоєв, народний артист України, актор Національного академічного драмтеатру ім. І.Франка.

Наступного року народився Мет Ґрейнінґ, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів "Сімпсони" і "Футурама".

У 1985 році продюсер Джеймс Брукс запропонував Ґрейнінґові зайнятися анімацією, а точніш, невеликими анімованими зарисовками для розважальної програми «Шоу Трейсі Ульман». Він передбачав, що для цієї мети використаються персонажі коміксів "Життя в пеклу", але боячись втрати авторських прав, Ґрейнінґ придумав щось нове — сімейку Сімпсонів. Сім`я Сімпсонів живе за адресою: 742 Evergreen Terrace(в українському перекладі : Вічнозелений бульвар, 742); виходить, що за такою адресою в дитинстві жив сам Мет. Персонажів Гомера і Мардж Ґрейнінґ назвав на честь своїх батьків. Дідусь Сімпсон Метт Грейнінг відмовився називати, залишив це сценаристам, але по випадковому збігу, він одержав ім`я Ейб, як і дід Мета Ґрейнінґа. Крім того, синів Мета звуть Ейб і Гомер. Імена своїх сестер Ґрейнінґ також використовав для персонажів "Сімпсонів" Лізи, Меґґі і Петті.

ТСН