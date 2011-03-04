4 березня в історії

У 1750 році Кирило Розумовський був обраний гетьманом України.

Кирило Розумовський намагався перебудувати Гетьманщину на самостійну українську державу європейського типу. За гетьманування К.Розумовського Гетьманщину було поділено на повіти, запроваджено систему шляхетських судів — земських, ґродських і підкоморських, війтівські посади у великих містах передано до козацької старшини. Термін "шляхетство" став офіційною назвою козацької старшини. Поруч з тим ішов процес обмеження прав посполитих, але одночасно було відкрито ширший доступ до старшини представникам некозацьких верств (духовенство, міський патриціат тощо).

1813 року морозиво було вперше подано на офіційному прийомі.

В 1877-му американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.

1880 рік — в американській газеті "Нью-Йорк дейлі графік" опублікована перша у світі репродукція фотографії.

1885-го в Канштатті, поблизу Штутгарта, відбулось перше випробування "чотириколісного екіпажу з бензиновим двигуном"

Екіпаж створено німецькими інженерами Готлібом Даймлером і Вільгельмом Майбахом. Мотор екіпажу мав один циліндр і міг розвивати швидкість до 15 км/год.

В 1918 році Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України

1950 року на екрани США вийшов фільм Волта Діснея "Попелюшка" — перший повнометражний анімаційний фільм, робота над яким тривала близько восьми років.

2006-го була відкрита 45-та станція Київського метрополітену — "Вирлиця".

Станція "Вирлиця". названа за однойменним озером, що розташоване поруч. "Вирлиця» є першою в Києві станцією метро з вигнутою формою платформ, і першою підземною станцією Київського метрополітену з береговим розташуванням платформ. На цьому місті спочатку була запланована протипожежна платформа, а станцію тут будувати не планувалося. Однак за політичними мотивами напередодні чергових виборів проект лінії був переробленій і наприкінці 2005-го Містобудівна рада затвердла проект спорудження станції на діючій ділянці між станціями "Бориспільська" і "Харківська", поруч з новобудовами. Встановлені ліфти для інвалідів не працюють з дня відкриття станції через малий пасажиропотік.

4 березня народилися:

У 1678 році — Антоніо Вівальді — знаменитий італійський композитор і скрипаль ("Пори року”).

Вівальді став священником, згодом його прозвали "Червоним Священником", можливо через його руде волосся. Незважаючи на священницький сан, вважається, що він мав багато любовних пригод, одну з яких зі співачкою Анною Жіро, підозрювали, що він бере матеріал із старих венеціанських опер, лише трохи адаптуючи до голосу своєї коханки. Вівальді вважається одним з композиторів, що почали розвивати музику бароко до стилю імпресіонізму композитора також відзначають первісником романтичних музикантів. Концерти і арії Вівальді мали глибокий вплив на Йогана Себастіана Баха(Бах переклав декілька концертів Вівальді для соло клавіатури, і декілька для оркестру).

1815 року народився Михайло Вербицький, український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, священик.

Автор гімну України "Ще не вмерла Україна", численник церковних творів та музичних номерів для українських театральних вистав.

1870 рік — Євген Патон, український інженер, учений, академік — фахівець у галузі електрозварювання і мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві.

В 1949 році народився Володимир Івасюк, визначний український поет і композитор („Червона рута”, "Водограй”, "Пісня буде поміж нас”). Убитий (повішений) КДБ наприкінці квітня 1979 року

Володимир Івасюк— один із основоположників української естрадної музики (поп-музики). Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. 26 січня 2009 року Генеральна прокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка.

ТСН