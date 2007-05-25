Анжеліка Рудницька відкрила свою п`яту персональну виставку

24 травня у галереї "Гончарі" на Андріївському узвозі відкрилася виставка співачки, а тепер уже й майстрині Анжеліки Рудницької.

Виставка має назву "Світ. Реконструкція".

На відкриття виставки завітало дуже багато відомих людей, починаючи з митців, закінчуючи політиками.

Завітав на виставку також депутат ВР Михайло Поживанов. Йому найбільше сподобалися картина зі святкової серії: Різдво, Великдень, Трійця.

А ось телеведуча Світлана Леонтьєва, хоча і дружить з Анжелікою Рудницькою дуже давно, на виставку майстрині завітала вперше. Каже, що минулі виставки завжди співпадали з прямими ефірами, але зараз, безумовно, прийшла. І, нарешті, дізналася, чим все ж таки зараз займається Анжеліка.

Анжеліку Рудницьку іменують творцем іконостасу генетичної пам`яті українського народу, називають новою Марією Приймаченко, а її роботи оцінюють в кругленьку суму. Хоча сама художниця веде замкнутий спосіб життя, а творіння свої не продає.

Роботи Анжеліки Рудницької - це фантастичні дерева у всіх можливих і неможливих проявах. Це дивовижний світ, у якому переплелися архаїчні знаки й прадавні символи, яскраві барви й нестримний оптимізм. Це мультиетнічний світ, створений руками та уявою авторки.

"Роботи Рудницької унікальні. В них - віртуозність бездоганної техніки, оригінальність і глибина художньої думки, абсолютне чуття кольору. Парадоксально, але так часто буває у житті великих людей, - відому співачку й телеведучу художницею зробила несподівана важка хвороба. І що найприємніше, коли Анжеліка відкрила в собі новий дар, хвороба так само несподівано відійшла", зазначає Олег Пінчук, скульптор.

На думку Миколи Томенка, “Рудницька, це український стиль, український підхід, український оригінальний почерк. Сьогодні найважливіше усучаснити українську традицію. Я вже давно глибоко вивчаю українську народну традицію і критично ставлюся до різноманітних сучасних версій мистецтва не на національній основі. Важливо, щоб старовинні елементи, давні традиції поєдналися з сучасністю. Саме у роботах Анжеліки Рудницької це очевидно. Я не просто це вітаю, а вважаю, що це неймовірно правильний підхід. Недарма говорять, що ніколи не можна стати відомим у світі, якщо ти не рекламуєш власну національну культуру.

Анжеліка Рудницька, автор виставки: "На цій виставці кияни побачать вперше не тільки мою дизайнерську лінію "думочок", але і незвичайну для самої мене серію робіт "Світ. Реконструкція", у якій світу явиться моя спроба осмислити час, простір і дороги, якими ми рухаємося. Звичайно, всі мої дерева - це реставрація світу, українського світу, українського розуміння всесвіту, українського життя і мистецтва. Ми живемо у дивовижну епоху - на перехресті тисячоліть, коли час обнулився, а простір теж не хоче існувати у старих канонах. Ми живемо у просторі, де мегаполіси проковтують маленькі хутори і містечка. Великі країни об`єднуються у єдиний простір. Великі імперії руйнуються і розпадаються на частки, які в свою чергу діляться на дрібніші частини.

Ми живемо у просторі, де кожна крапка готова визріти й перетворитися на велику територію, де обшир може бути спресований до маленької крапочки.

Прислухайся до імпульсів "Дерева часу"... Можливо, у наступну мить саме твоя черга вибухнути дивовижною енергію і змінити історію, або ж навпаки тікай, поки тебе - маленьку непомітну крапочку не роздавив величний Час.

У всіх моїх роботах ви побачите і відчуєте дух і тіло національних праоснов, які живуть і понині в деталях старовинних ікон, трипільських орнаментах, церковних фресках, символах писанок і рушників.

Знайди власний простір в новому відліку часу. Думай про Час. І бережи те, що тобі дісталося від

минулого".