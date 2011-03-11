У Полтаві презентували ікону Шевченка

У Полтаві презентували ікону із зображенням Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, її представив учора під час прес-конференції голова асоціації «Громадянське суспільство» Володимир СТЕПАНЮК.

Ікону із зображенням Шевченка зробив учасник колективу «Полтавські співаки» Іван ГРИНЬКО. Він узяв автопортрет молодого Т.Шевченка і вставив в іконну рамку, засклив і прикрасив її всередині позолоченим орнаментом.

«Цієї роботи ще ніхто не бачив. Ми сьогодні її презентуємо. Нам вже навіть робили такі зауваження, що не можна робити Шевченка у вигляді ікони. Але ми вважаємо, що він наш пророк і мученик, тому ми можемо це робити», - сказав В.СТЕПАНЮК.