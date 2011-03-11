У Франції виявили перші порнофільми в світі

У Франції виявлено фільми початку ХХ століття такого відвертого змісту, що їх цілком можна назвати першими зразками порнопродукції.

Усього компанія Lobsters Film з приватних колекцій зібрала 16 короткометражок. Одна з них, зокрема, називається "Сестра Вазелін" і оповідає про пригоди розбещеної черниці за участю селянина і якоїсь духовної особи.

Інший фільм, "У доктора", про класичний трикутник "доктор – пацієнт – медсестра".

Усі картини, зрозуміло, належать ще до дозвукової ери кінематографу.

Експерти вважають фільми початку ХХ століття унікальними, оскільки вони, на відміну від інших відомих картин такого роду, "дуже відверті і залишають мало простору для уяви", дійсно схожий на сучасну порнографію.

Швидше за все, ці фільми розповсюджувалися в публічних домах, де клієнти могли їх дивитися, очікуючи любовних утіх.

Подробиці