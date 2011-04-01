У Черкасах відкрилася унікальна виставка випалених картин

У Художньому музеї Черкас відкрилася виставка картин, виконаних в унікальному стилі – пірографії – техніці випалювання по дереву. Виставка картин черкаського майстра Вадима САНДИГИ діятиме до 24 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, В.САНДИГА – уродженець Золотоноші. Малювати вогнем по дереву почав ще змалку, коли разом з батьками поїхав на північ Росії і там отримав у подарунок інструмент для випалювання по дереву.

Його доробок складає понад 25 робіт, 13 з яких і представлені на виставці. Деякі з картин перебувають у приватних колекціях у Афганістані, Китаї та Італії.