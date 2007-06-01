Відбудеться VII урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п’єс «КОРОНАЦІЯ СЛОВА – 2007»

7 червня 2007 року о 19.00 у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбудеться VII урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс «КОРОНАЦІЯ СЛОВА – 2007». Серед запрошених – письменники, автори-переможці конкурсу попередніх років, відомі діячі української культури та мистецтва, видавці, книгорозповсюджувачі, кінопродюсери, режисери, експерти і члени журі конкурсу. (пл. Івана Франка, З). Акредитація ЗМІ обов’язкова до 12.00 7 червня по тел. 8 067 252 50 20, e-mail: koronatsiya@gmail.com