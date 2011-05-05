Скарлетт Йоханссон переїжджає до Шона Пенна

Один з найбільш обговорюваних у Голлівуді романів - любовний союз 26-річної Скарлетт Йоханссон з 50-річним Шоном Пенном розвивається із запаморочливою швидкістю.

Молода актриса почала перевозити в будинок легенди американського кіно найсвятіше для багатьох жінок - вбрання і численне взуття. Зовсім скоро переїзд Йоханссон завершиться і актори офіційно будуть жити разом.

Джерело, близьке до Пенна, стверджує, що більшість ночей актриса проводить у будинку свого коханого і що діти-підлітки Шона прийняли нову подругу батька.

Йоханcсон і Пенн не вважають за потрібне приховувати свої почуття на людях. У минулі вихідні свідками їхнього роману стали учасники традиційного щорічної вечері кореспондентів у Білому домі. Закохані весь час трималися за руки, відкрито обіймалися і навіть цілувалися. Такого палкого прояву почуттів Скарлетт і Шону здалося мало, і вони кудись зникли.

ТСН.ua