Ірванця посадили за ґрати

У п’ятницю, 13 травня, із 12:00 до 17:00 у Центрі візуальної культури НаУКМА відбуватиметься перформанс Сашка Ірванця “Чистосердешне зізнання”. Поет “відсидить” день у могилянському слідчому ізоляторі, тимчасово розташованому у Центрі візуальної культури. Підозрюваному будуть надані відповідні умови: міцні ґрати, настінні малюнки, злий наглядач та тюремна баланда. Поспостерігати за ув’язненим можна буде через заґратоване віконце.

О 17:00 розпочнеться публічний процес, під час якого поет обіцяв у всьому зізнатися. Процес також включатиме в себе дебати на тему “Білорусь як машина часу для України: чи справді білоруська дійсність – наше близьке майбутнє?”.

Учасники дебатів:

Сашко Ірванець, поет, перекладач;

Богдан Кутєпов, журналіст, “Телекритика”;

Михайло Каменєв, громадський діяч, Фундація регіональних ініціатив;

Ілько Гладштейн, “Білоруський десант” (модератор).

П’ятниця, 13 – це також останній день роботи виставки «Особливий режим / Special Treatment».

Центр візуальної культури НаУКМА розташований за адресою: вул. Сковороди, 2 – Староакадемічний корпус НаУКМА, 1-й поверх.

belarus.org.ua

