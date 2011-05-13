Міка Ньютон вийшла у фінал Євробачення (фото)

У другому півфіналі Євробачення-2011, що завершився в Дюсельдорфі (Німеччина), брали участь 19 представників країн-учасниць конкурсу, з яких після глядацького голосування і вердикту членів професійного жюрі до фіналу пройшли десять.

Вони представлять у фіналі Естонію (Геттер Яані), Румунію (група Hotel FM), Молдову (Здоб ши Здуб), Ірландію (дует Jedward: близнюки Джон і Едвард Граймз), Боснію і Герцеговину (Діно Мерлін), Данію (група A Friend In London ), Австрію (Надін Бейлер), УКРАЇНУ (Міка Ньютон), Словенію (Майя Кеуч) і Швецію (Ерік Сааде).

Нагадаємо, що в перший конкурсний день учасниками фіналу стали: сербська вокалістка Ніна, росіянин Олексій Воробйов, Ганна Россінеллі з Швейцарії, грузинська рок-група Eldrine, фінн Парадіс Оскар, ісландський колектив Sjonni`s Friends, угорський виконавець Коті Вульф, Евеліна Сасенко, яка представляє Литву, азербайджанський дует Ела і Никі, грецькі артисти Лукас Йоркас і Стерео Майк.

А на правах засновників Євробачення у фіналі виступлять представники "великої п`ятірки" - француз Аморі Вассилі, до речі, лідер букмекерських прогнозів, іспанка Люсія Перес, британська група Blue, італієць Рафаель Гуалацці та переможниця торішнього "Євробачення" Лєна Майєр-Ландрут, яка в 2011 році знову представляє Німеччину.

Фінал відбудеться в ніч з суботи на неділю.

Фото прес-служби Першого Національного