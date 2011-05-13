Мрія Ющенка №1 - екранізація роману Шкляра

Екранізація роману Василя Шкляра "Чорний ворон" є мрією №1 екс-президента України Віктора Ющенка. Про це, за словами Шкляра, розповів сам Ющенко.

"Мене дуже гріє думка, що тираж роману вже перевалив за 100 тисяч екземплярів, значить, українська література повертає собі загублені позиції. Крім того, як зізнався мені Віктор Ющенко, для нього сьогодні мрія №1 – екранізація роману "Чорний ворон", – сказав він.

Як повідомлялося, режисером фільму з "Чорного ворона" погодився стати всесвітньо відомий Єжи Гофман.

Як розповів Шкляр, він "збирає гроші по всій Україні" для екранізації "книги всього його життя", проте сценарій до фільму не писатиме.

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