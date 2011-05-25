До Дня Києва в «Парку Київська Русь» покажуть шоу з танцями та вогнем

До Дня Києва 28 травня у «Парку Київська Русь» (с.Копачів Обухівського району Київської області) покажуть шоу з танцями та вогнем.

Про це УНІАН повідомили в благодійній організації «Слов’янський фонд».

Також буде організовано парад прапорів і показ середньовічної моди: будуть представлені військові обладунки скіфів IV ст. до н.е., спартанців I ст. н.е., римлян I ст. н.е., костюми міщан, дружин, бояр, князів Стародавньої Русі, одяг кочових народів і навіть костюми лицарів XV століття. Доповнять програму й каскадерські трюки з забавами скоморохів і театралізовані вистави.

«Свято Дня Києва має для нас велике значення, тому вирішили відзначити гучно. Хореографічне шоу «Русь Первозданна» – ексклюзивне, його можна побачити тільки в «Парку». Це розповідь про те, як жили, кохали та воювали наші пращури», – анонсує свято автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

«Русь Первозданну» покажуть ввечері, а меню розваг на день складатиметься з різноманітних майстер-класів, екскурсій та конкурсів.

«Ми завжди пропонуємо не просто подивитися на те, що в нас відбувається, а й зануритися в життя справжнього давньоруського міста. Ігри та забави, майстер-класи з ковальського та гончарного ремесел, стрільба з лука, спілкування з Нестором Літописцем, можливість перевдягтися у вбрання киян X, наприклад, століття – все це створює відповідний настрій», – каже В.ЯНЧЕНКО.

Ціни на вхідний квиток на свято, як обіцяють організатори, будуть демократичними. Для дітей до 7 років – вхід безкоштовно, а учні Києва та області мають можливість взяти участь у благодійній акції «Дитинець Києва кличе вас!». Подробиці на сайті www.parkkiyvrus.com.