9 червня в історії

У 1795 році колишній королівський ювелір Етьєн Ленуар виготовив з міді перший еталон метра — нової міри довжини, встановленої революційним французьким Конвентом

1822 рік — у США запатентована штучна щелепа.

В 1847 році російським царем Миколою І ухвалено вирок про віддання Тараса Шевченка в солдати із забороною писати й малювати.

1934 року в мультфільмі "Маленьке мудре каченя" вперше на екрані з`явився знаменитий персонаж Дональд Дак. В наступні роки він "знявся" ще в 127 мультфільмах.

Дональд був створений Уолтом Діснеєм, коли він прослуховував Кларенса Неша, який цитував "Mary had а little lamb" своїм «качиним» голосом. Міккі Маус у той час вже став ключовою моделлю для дітей, і Дісней хотів персонажа, який би мав декілька негативних характеристик, які вже не можна було додати Міккі.