Американці назвали кращий фільм усіх часів і народів (фото)

Американський інститут кінематографії /АІК/ знову назвав стрічку "Громадянин Кейн" Орсона Веллса "кращим фільмом всіх часів і народів".

У 1998 році ця організація вже віддавала картині, що вийшла на екрани в 1941 році, пальму першості серед 100 кращих фільмів планети.

На другому місці в почесному списку - фільм Френсіса Форда Кополли "Хрещений батько". 10 років тому ця стрічка займала третє місце, поступаючись "Касабланці" Майкла Кертіца. Тепер картини помінялися місцями і у "Касабланки" - "бронза".

Найстрімкіші стрибки вгору зробили стрічки "Скажений бик" /1980 р/ Мартіна Скорсезе - з 28-го на 4-е місце і "Запаморочення" /1958 р/ Альфреда Хічкока - з 61-го на 9-е. П`яту позицію зайняв фільм "Ті, що співають під дощем" /1952 р/.

Далі в десятці йдуть: "Віднесені вітром" /1939 р/, "Лоуренс Аравійський" /1962 р/, "Список Шиндлера" /1993 р/, "Чарівник країни Оз" /1939 р/.

За матеріалами ІТАР-ТАРС