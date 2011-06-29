Українці досі пам’ятають візит Блаженного Папи

Українці й досі пам’ятають візит Івана Павла ІІ в Україну, який відбувся у 2001 році. Такого висновку дійшли учасники подіумної дискусії «Візит Папи Римського Блаженного Івана Павла ІІ в Україну: уроки для держави та суспільства», яка відбулася в Українському домі в Києві в рамках відзначення 10-річчя історичного візиту Блаженного Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну.

Подискутувати про візит Папи прийшли: колишній Глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар, Генеральний секретар Синоду Єпископів Католицької Церкви архієпископ Микола Етерович, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, вчені, політики, громадські діячі.

Пригадуючи дні перебування в Україні Святійшого Отця, Блаженніший Любомир зазначив:

– Сам факт, що ми 10 років пізніше сходимося і все ще дискутуємо, аналізуємо цю подію і бачимо її, як важливу в житті нашого народу, свідчить про те, що була це небувала хвилина, яка мала велике значення».

На думку колишнього Глави УГКЦ, Іван Павло ІІ, найперше був моральним авторитетом.

– Люди тішилися, що між ними був Іван Павло ІІ. Ішли чисельно на Богослужіння і то не тільки католики. Люди хотіли молитися разом, бути близько тієї особистості, відчували його моральний авторитет».

Архієпископ Микола Етерович наголошує на молитовному аспектів візиту. Кожного разу після зустрічі з українцями, Папа ввечері довго молився. На думку тодішнього нунція, Святійшому Отцю Україна видалася дуже цікавою і Київ йому дуже сподобався.

Про своє пережиття Папського візиту розповів пан Мирослав Маринович. Він каже, що тоді відповідав за те, щоб до журналістів потрапили точні тексти того, що говорив Папа. Через те, не зміг взяти участь у жодній Літургій, а вже через місяцьпан Мирослав взяв участь у Синоді Єпископів Католицької Церкви в Римі в ролі спостерігача.

Більше про конкретні моменти пов’язані з організацією візиту згадував відповідальний за візит Папи у Києві отець Теодозій Янків. Він пригадує, як виступав з приводу візиту у Верховній Раді. За словами отця, думки депутатів розділилися щодо потреби і можливості візиту. Він також зазначає, що з кожним наступним днем візиту привітати Папу приходили все більше киян.

Анна Шкільна