Лайза Мінеллі удостоєна звання офіцера Почесного легіону Франції

10:23, 14 липня 2011
Культура
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Нагородження відбулось в Парижі

Легендарна американська актриса Лайза Мінеллі удостоєна звання офіцера Почесного легіону Франції, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, церемонія нагородження відбувалася в Парижі, орден актрисі вручив особисто міністр культури Фредерік Міттеран. Міністр відзначив не тільки видатні досягнення Мінеллі на сцені, але і її підтримку боротьби зі СНІДом.

"Ми любимо вас за те, що ви робите наше життя кращим. Верховна жриця музичного театру, ви - сучасне втілення багатогранного таланту в американському стилі", - звернувся Міттеран до актриси і співачки.

Дочка Джуді Гарленд, яка вибрала для церемонії чорний шовковий жилет із манжетами фісташкового кольору, присвятила нагороду своєму товаришу й наставнику Шарлю Азнавуру, знаменитому французькому виконавцю.

"Для мене це велика честь. Я вас всіх безмежно люблю. Особливо важливо для мене бути частиною Франції, частиною міста та країни моєї мрії", - звернулася Мінеллі до гостей церемонії.

Члени Почесного легіону діляться за званням на п`ять категорій. У 1987 році Мінеллі була нагороджена орденом першого рангу, ставши кавалером. Її батько, режисер Вінсент Мінеллі, отримав звання третього рангу, ставши командором.

Reuters
 

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