У Києві відсвяткують День Дніпра

7 липня у Києві на Оболонській набережній біля станції метро “Мінська” відбудеться святкування Дня Дніпра.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі Державного комітету України з водного господарства, акція проходитиме під гаслом „Всі ми живемо нижче за течією”.

Організаторами свята є, окрім Держводгоспу України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, а також учасники Програми розвитку ООН Глобального екологічного фонду з питань оздоровлення басейну Дніпра тощо.

Метою акції є формування екологічного світогляду, підвищення рівня обізнаності громадськості з питань раціонального використання, охорони і відтворення водних ресурсів, враховуючи важливу роль водоресурсного потенціалу Дніпра у розвитку економіки країни.

Організатори заходу також хочуть продемонструвати залежність навколишнього природного середовища від ставлення кожної людини до порядку і чистоти навколо.