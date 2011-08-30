У Києві відкриють гілку наземного метро

Гілка наземного метро, ​​як ще називають кільцеву залізницю навколо Києва, відкриється з 30 вересня 2011 року.

Квиток на поїзд буде коштувати 2 грн. Усього на "кільці" буде 19 станцій, 12 з яких відкриють восени, а решту - в травні 2012 року, пише газета "Сегодня".

"Електричка курсуватиме з періодичністю в 15 хвилин і дозволить швидко добиратися зі спальних районів Києва до станцій метро. Зараз стоїть завдання підвести до станцій автобусні зупинки, розв`язки, щоб людям було зручно користуватися", - розповів прем`єр-міністр Микола Азаров.

"Ми вже освоїли 118 млн грн. на капремонт шляхів, електрифікацію та інфраструктуру. Всі основні роботи будуть завершені до 10 вересня, після чого місто має облаштувати територію і побудувати підходи", - повідомив начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин.

За його словами, для кільцевої електрички був спеціально розроблений новий дизайн.

"Прохід в них буде ширшим, ніж у звичайної електрички. Також буде багато зручних поручнів. Вони будуть звисати, як у метро. Встановимо інформаційні монітори. Ми зняли із загального обігу 10 електричок, загнали в депо і робимо капремонт. Ця кількість потягів дозволить дотримуватися інтервалу не більше 15 хвилин", - повідомив начальник ПЗЗ.

Вважається, що електричка буде зручною для жителів більшості спальних районів столиці.

Наприклад, що з Троєщини можна буде без пересадок і пробок доїхати до вокзалу чи Борщагівки, а жителі Сирця безперешкодно доберуться на Лівий берег.

ТСН