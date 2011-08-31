Перша українська бієнале сучасного мистецтва відкриється у травні

17 травня 2012-го відкриється перша в Україні бієнале сучасного мистецтва Arsenale, що триватиме до кінця літа.

Тема першої бієнале - "Парад планет" - обігрує есхатологічні очікування, пов`язані з 2012 роком. Основний проект розміститься в "Мистецькому Арсеналі", де будуть представлені роботи близько 80 художників із 40 країн світу, повідомляє korydor.in.ua.

Спеціальні проекти покажуть в Інституті проблем сучасного мистецтва, Національному художньому музеї України, Київському музеї російського мистецтва, "Шоколадному будиночку" та галереї "Лавра", паралельні проекти - в галереях, арт-центрах, приватних фондах та музеях Києва.

Працювати над основним проектом першої Arsenale запрошений Девід Еліот, відомий англійський мистецтвознавець і куратор. Він очолював Музей сучасного мистецтва в Оксфорді, стокгольмський Moderna Museet, Художній музей Морі в Токіо, Музей сучасного мистецтва в Стамбулі, курував останню Сіднейську бієнале та багато інших міжнародних проектів і ретроспектив.

Бюджет бієнале складе близько 38 млн. гривень, передбачається, що держава виділить половину коштів.

Українська правда